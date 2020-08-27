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إعلام إسرائيلي: اختيار طيران "العال" لتشغيل أول رحلة مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي

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إعلام إسرائيلي: اختيار طيران
Reuters
اختيار شركة طيران "العال" لتشغيل أول رحلة بين تل أبيب إلى أبو ظبي
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، بأنه تم اختيار شركة طيران "العال" الإسرائيلية لتشغيل أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي.

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ومن المرتقب أن تنقل الشركة على متن طائراتها، مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة لإجراء محادثات في الإمارات.

وتوصلت إسرائيل والإمارات هذا الشهر إلى اتفاق سلام برعاية أمريكية، واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، أن اتفاق تطبيع العلاقات الذي توصلت إليه مؤخرا الإمارات وإسرائيل يمثل "أهم خطوة تم اتخاذها نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما".

وقال بومبيو، في تغريدة نشرها الأربعاء، عبر "تويتر"، خلال زيارة يقوم بها إلى الدولة الخليجية: "يسرني أن أصل إلى الإمارات وأن أهنئ الشعب الإماراتي بالتوصل إلى اتفاق إبراهيم التاريخي، الذي يمثل أهم خطوة تجاه السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تسهم زيارته في "تطوير هذه الدفعة للتوجه نحو السلام في المنطقة".

المصدر: RT

 

 

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