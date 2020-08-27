 
مباشر

"لورا" يجتاح لويزيانا والخبراء يحذرون من جدار مائي (فيديو)

أخبار العالم

Reuters
سيارة تغمرها المياه جزئيا بسبب الإعصار لورا بولاية لويزيانا الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/om27

اجتاح إعصار "لورا" اليوم الخميس سواحل جنوب غرب ولاية لويزيانا الأمريكية، فيما يحذر خبراء الأرصاد من تشكل جدار مائي إثر الإعصار.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن "لورا" بلغ اليابسة عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، كعاصفة من الفئة الرابعة مصحوبا بريح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، واجتاح بلدة كاميرون الصغيرة في لويزيانا.

وأضاف المركز: "لورا" سيستمر في التحرك جنوب غرب لويزيانا خلال الساعات القادمة... احموا أنفسكم الآن".

وقال المسؤولون في أشد المناطق تضررا من الإعصار إنه سيتعذر إطلاق مهام البحث والإنقاذ قبل ساعات ومن المتوقع أن تمثل الأشجار التي اقتلعتها الرياح أكبر تحد مباشر لعمال الإنقاذ.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تمتد رياح الإعصار لمسافة تصل إلى 320 كيلومترا داخل شريفبورت في لويزيانا.

وصدرت أوامر بإجلاء نحو 620 ألف نسمة في ولايتي لويزيانا وتكساس.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة يمكن أن تتوغل في اليابسة من فريبورت بولاية تكساس وحتى مصب نهر المسيسيبي، وقد ترفع منسوب المياه بما يصل إلى ستة أمتار في أجزاء من كاميرون باريش بولاية لويزيانا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا