"لورا" يجتاح لويزيانا والخبراء يحذرون من جدار مائي (فيديو)

اجتاح إعصار "لورا" اليوم الخميس سواحل جنوب غرب ولاية لويزيانا الأمريكية، فيما يحذر خبراء الأرصاد من تشكل جدار مائي إثر الإعصار.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن "لورا" بلغ اليابسة عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، كعاصفة من الفئة الرابعة مصحوبا بريح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، واجتاح بلدة كاميرون الصغيرة في لويزيانا.

وأضاف المركز: "لورا" سيستمر في التحرك جنوب غرب لويزيانا خلال الساعات القادمة... احموا أنفسكم الآن".

وقال المسؤولون في أشد المناطق تضررا من الإعصار إنه سيتعذر إطلاق مهام البحث والإنقاذ قبل ساعات ومن المتوقع أن تمثل الأشجار التي اقتلعتها الرياح أكبر تحد مباشر لعمال الإنقاذ.

EYE WALL of powerful #HurricaneLaura in Lake Charles, LA with the Dominator Fore and HERV taking some debris. Sadly there is a lot of damage, likely catastrophic to the south. We are waiting for sunrise to drive to Holly Beach and retrieve windy palms @MikeTheisspic.twitter.com/WwNUjwfruu — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تمتد رياح الإعصار لمسافة تصل إلى 320 كيلومترا داخل شريفبورت في لويزيانا.

وصدرت أوامر بإجلاء نحو 620 ألف نسمة في ولايتي لويزيانا وتكساس.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة يمكن أن تتوغل في اليابسة من فريبورت بولاية تكساس وحتى مصب نهر المسيسيبي، وقد ترفع منسوب المياه بما يصل إلى ستة أمتار في أجزاء من كاميرون باريش بولاية لويزيانا.

المصدر: رويترز