طائرات وسفينة أمريكية تراقب غواصة أعماق روسية في خندق ماريانا

قال فيكتور ليتفينينكو من صندوق الأبحاث المتقدمة الروسي، إن طائرات ومروحيات وسفينة حربية أمريكية، راقبت غوص غواصة أعماق روسية، في خندق ماريانا بالمحيط الهادئ.

وأضاف ليتفينينكو، الذي يشرف على مشروع "فيتيز- دي" (غواصة روسية غير مأهولة، ذاتية القيادة): "عندما كنا نعمل في خندق ماريانا، كانت هناك سفينة غوص صينية ليست بعيدة عنا. وفي الصباح، عندما غطس جهازنا إلى الأسفل، تم رصد طراد أمريكي جاء من قاعدة غوام البحرية ليتوقف بجانبنا ويراقبنا. كان الصينيون يعملون هناك منذ فترة طويلة، أما الطراد الأمريكي فجاء معنا وغادر معنا، وتبعنا - أينما ذهبنا، كان يلاحقنا".

ووفقا له، حافظ الطراد على مسافة آمنة لعدة أميال بحرية، من السفينة الروسية "فوتي كريلوف".

وأضاف ليتفينينكو: "لكن طائرات هليكوبتر وطائرات استطلاع أمريكية، كانت تحلق فوقنا باستمرار. وكان علينا العمل في مثل هذه الظروف الصعبة".

المصدر: نوفوستي