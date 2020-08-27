أشكنازي: إسرائيل انتقلت من سياسة الضم إلى التطبيع

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي خلال زيارته إلى ألمانيا، إن إسرائيل انتقلت من "سياسة الضم إلى سياسة التطبيع".

وأضاف الوزير، "أعتقد أن ما حدث مع الإمارات دليل قوي جدا على أنه فقط عن طريق المفاوضات يمكننا أن نتقدم.. هذا واضح جدا أن الحكومة الاسرائيلية انتقلت من سياسة الضم إلى التطبيع".

وتتعارض تصريحات أشكنازي إلى حد ما مع تصريحات رئيس الحكومة، الذي صرح فورا بعد الاتفاق مع الإمارات بأن قضية فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية لا زالت قائمة، بحسب موقع "i24news".

جاءت تصريحات اشكنازي خلال كلمته في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ألمانيا، وقال :"أذكر أننا نترك الأبواب مفتوحة أمام جيراننا، الآن الأمر متعلق بقرارهم وباختيارهم الانضمام".

وكان أشكنازي اجتمع مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، واطلع أشكنازي في أول زيارة رسمية له الرئيس الألماني على الحادث الأمني على الحدود الشمالية قبل يومين، وشكر شتاينماير على اعتراف ألمانيا بـ"حزب الله" كـ"منظمة إرهابية"، وطالبه بالعمل حتى تقوم دول أخرى بنفس الخطوة.

المصدر: i24news