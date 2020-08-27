وزراء خارجية أوروبا يستقبلون نظيرهم الإسرائيلي

أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنهم سيستقبلون اليوم الخميس نظيرهم الإسرائيلي غابي أشكنازي في العاصمة الألمانية برلين.

ومن المقرر أن يبحث الوزراء مع أشكنازي تطورات العلاقات الثنائية، وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث يريدون "التأكيد مجددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق حل الدولتين".

وتؤكد مصادر أوروبية على وجود خلافات بين رؤساء الدبلوماسية الأوروبية بشأن العودة إلى عقد اجتماعات مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي.

كما سيبحث الوزراء خلال اجتماعاتهم غير الرسمية، مواضيع تتعلق بالتوتر في شرق المتوسط، العلاقات مع تركيا، الوضع في بيلاروسيا، وآليات التعامل المستقبلي مع روسيا.

ومن المنتظر أن يقدم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، طيفا واسعا في الخيارات الممكنة للتعامل مستقبلا مع أنقرة، في ظل تصاعد التوتر بينها وبين أثينا.

المصدر: آكي