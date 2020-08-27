وزير الدفاع الإيطالي يستبعد اندلاع حرب بين تركيا واليونان

استبعد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني اندلاع حرب بين اليونان وتركيا على خلفية النزاع الحالي بين البلدين حول مصادر الطاقة بمياه شرق المتوسط.

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وقال غويريني أمس الأربعاء: "بالطبع لا"، وذلك في معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين، على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء الدفاع الأوروبيين في برلين، حول مخاطر اندلاع حرب بين اليونان وتركيا.

ورأى وزير الدفاع الإيطالي أنه يجب تفادي "أي شرارة" والتحدث بـ"لغة المسؤولية".

ومن المنتظر أن تعود الأزمة التركية اليونانية إلى طاولة المسؤولين الأوروبيين مجددا اليوم الخميس في برلين، خلال الاجتماع غير الرسمي لرؤساء دول الاتحاد، حيث سيقدم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، طيفا واسعا من الخيارات الممكنة للتعامل مستقبلا مع أنقرة.

المصدر: آكي