إسرائيل تتقدم بشكوى "شديدة اللهجة" إلى مجلس الأمن ضد لبنان و"اليونيفيل"

بعثت إسرائيل رسالة "شديدة اللهجة" لمجلس الأمن تطالبه باتخاذ خطوات فورية ضد لبنان و"اليونيفيل"، معللة ذلك بإطلاق النار من الجانب اللبناني تجاه قوة إسرائيلية الثلاثاء الماضي.

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وبحسب موقع "إسرائيل 24"، فقد أرفق مبعوث إسرائيل في الأمم المتحدة غلعاد أردان الرسالة مع صورة جوية للمنطقة، حيث "حاول حزب الله القيام منها بهجوم قبل يومين، وتقع بين موقعي مراقبة تابعين للأمم المتحدة".

واعتبر أردان أن "الصورة تظهر عجز قوة الأمم المتحدة التي لا تحقق أهدافها"،

وقال أردان: "الهجوم الأخير تجاه قوات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب تعاظم قوة حزب الله ونشاطه في جنوب لبنان، تزيد من احتمال حدوث تصعيد على الحدود في الشمال، وهذا يمكنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة ضد لبنان والمنطقة كلها".

وفي سياق متصل، قال مسؤولون مطلعون على تفاصيل النقاشات الدائرة حول قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، إن هناك تقدما بالمباحثات بين الولايات المتحدة وفرنسا، بشأن منح الصلاحيات للقوة حتى تتمكن من دخول مواقع لم تدخلها من قبل، وفق ما لفتت قناة "كان" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أنه فرنسا رفضت حتى الآن إعطاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان مزيدا من الصلاحيات.

وأكد المسؤولون أن المباحثات متواصلة بهدف التوصل إلى توافق هذا الأسبوع، وإلا فستستمر النقاشات حتى 31 أغسطس، وهو اليوم الأخير من فترة التفويض الممنوحة لقوات الأمم المتحدة.

المصدر: إسرائيل 24