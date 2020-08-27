 لوكاشينكو يتهم بولندا بمحاولة ضم مقاطعة غرودنو البيلاروسية

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه واثق من أن خطة ضم مقاطعة غرودنو البيلاروسية إلى بولندا، لن تنجح، ولن يتم تنفيذها.

وأضاف لوكاشينكو، في حديث نقلته وكالة "سبوتنيك بيلاروس": "ترون هذه التصريحات، القائلة إنه إذا تفككت بيلاروس، فإن منطقة غرودنو ستذهب إلى بولندا. لقد أخذوا يتحدثون عن ذلك علنا وبصراحة. وينامون ويرون تحقيق ذلك. لكنهم لن ينجحوا في تحقيق أي شيء من هذا القبيل، وأنا أعرف ذلك بشكل محدد".

وأضاف أن البلاد تضطر الآن، إلى إنفاق مبالغ طائلة من أجل استقرار الوضع على الحدود الغربية، حيث تم نشر بعض الوحدات العسكرية.

وقال ألكسندر لوكاشينكو، إن بعض "الجيران المضطربين" يتدخلون علانية في شؤون بيلاروس، ويمارسون ضغوطا على الدولة.

المصدر: نوفوستي