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وزير الخارجية الصيني إلى فرنسا للقاء ماكرون

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وزير الخارجية الصيني إلى فرنسا للقاء ماكرون
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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يصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي غدا الجمعة إلى باريس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الفرنسي جون إيف لو دريان.

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وتأتي الزيارة في إطار جولة تدوم 5 أيام، يقوم بها وزير الخارجية الصيني في أوروبا، وتشمل إيطاليا، فرنسا، هولندا، ألمانيا والنرويج.

وتهدف الزيادة إلى بحث ملفات الحوار الاستراتيجي والتعاون المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالحرب التجارية مثل أزمة شركة "هواوي" ومشروع الجيل الخامس للإنترنت G5.

وفي إطار الزيارة، وقعت إيطاليا على 3 اتفاقيات خاصة بتصدير الغاز بين الدولتين.

تجدر الاشارة إلى أن إيطاليا تعتبر الدولة الأوروبية الوحيدة التي وقعت مع بكين على مشروع طريق الحرير الصيني الاستراتيجي وسط تحفظات أوروبية كبيرة.

المصدر: RT

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