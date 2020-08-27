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نجمة أمريكية تسخر من ميلانيا ترامب: أجنبية غير قانونية!

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نجمة أمريكية تسخر من ميلانيا ترامب: أجنبية غير قانونية!
Reuters
الرئيس الأمريكي وزوجته
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سخرت الممثلة الأمريكية بيت ميدلر من زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، وذلك بعد عامين من نشرها صورة مشينة لها.

ووصفت ميدلر، البالغة من العمر 74 عاما، سيدة أمريكا الأولى في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، بأنها "أجنبية غير قانونية"، بينما كانت ميلانيا تلقي خطابها في مؤتمر الحزب الجمهوري من حديقة الورود.

تغريدات النجطمة الأمريكية

وغردت ميدلر قائلة: "يمكنها التحدث بعدة كلمات بلغات قليلة. احصل على هذا الفضائي غير الشرعي من المسرح!"، مخاطبة ميلانيا ترامب باسم مبادرتها المميزة لمكافحة التنمر: "كن أفضل".

وكتبت في تغريدة ثانية: "يا إلهي ما زالت لا تتحدث الإنجليزية"، وفي تغريدة أخرى، وصفت ميلانيا بأنها "شخصية مروعة".

وميلانيا ترامب البالغة من العمر 50 عاما مولودة في يوغوسلافيا السابقة، ولغتها الأولى هي السلوفينية، انتقلت إلى نيويورك في التسعينيات للعمل كعارضة أزياء. 

نجمة أمريكية تسخر من ميلانيا ترامب: أجنبية غير قانونية!بيت ميدلر

المصدر: The Sun

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