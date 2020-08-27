وسائل إعلام: حريق السفينة الحربية الأمريكية الشهر الماضي قد يكون متعمدا

ذكرت قناة "أن بي سي 7" الأمريكية نقلا عن مصدر في البنتاغون أن الحريق الذي نشب على متن السفينة الهجومية البرمائية "بونهوم ريشارد" الشهر الماضي قد يكون ناجما عن إشعال النار المتعمد.

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وحسب المصدر المطلع على سير التحقيق في الحادث، فإن المحققين يشتبهون بقيام أحد البحارة بإشعال النار في السفينة.

وأسفر الحريق الذي نشب على متن السفينة أثناء رسوها في ميناء سان دييغو غربي البلاد في 12 يوليو واستمر أربعة أيام، عن إصابة نحو 60 شخصا بإصابات بسيطة، وقال مسؤولون آنذاك إنه من غير الواضح إن كان من الممكن إنقاذ السفينة وإعادتها للعمل.

المصدر: وكالات