تيخانوفسكايا: الاحتجاجات في بيلاروس لم تفقد زخمها

قالت سفيتلانا تيخانوفسكايا المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس، إن المظاهرات الاحتجاجية في بلادها لم تفقد زخمها ولم تخمد، ولن تتلاشى.

وأضافت في مقابلة مع إذاعة "صدى موسكو" اليوم: "الاحتجاجات لا تتلاشى، بل تستمر كالمعتاد. بالطبع، خلال أيام الأسبوع قد تنخفض شدتها، لكن في نهاية الأسبوع سيعود كل شيء إلى مساره الطبيعي".

وانتقدت تيخانوفسكايا، استدعاء أعضاء مجلس التنسيق للمعارضة البيلاروسية، للاستجواب في لجنة التحقيق، ووصفته بالطريقة المعتادة لترهيب السكان، التي تستخدمها السلطات البيلاروسية.

وقالت: "لسوء الحظ الاستدعاء للاستجواب في لجنة التحقيق هو طريقة شائعة تجاه الشعب البيلاروسي، هذا قمع، وهذا ترهيب، لم يتغير شيء".

تم تشكيل المجلس التنسيقي للمعارضة في بيلاروس يوم 14 أغسطس، بمبادرة من تيخانوفسكايا، التي لم تعترف بنتائج التصويت التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية، والتي بموجبها فاز رئيس الدولة الحالي ألكسندر لوكاشينكو بنسبة 80.10٪ من الأصوات. وفي ليلة 11 أغسطس، غادرت تيخانوفسكايا البلاد وهي الآن في ليتوانيا.

المصدر: تاس