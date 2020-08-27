أنقرة: محاولات إقصاء تركيا من شرق المتوسط خاسرة

قال حامي آقصوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن أي محاولة تسعى لإقصاء تركيا والقبارصة الأتراك، خارج شرق المتوسط ستكون نهايتها الخسارة.

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وأضاف آقصوي اليوم الخميس في بيان له: "نزول الطائرات العسكرية الفرنسية في جزيرة قبرص الرومية، بذريعة المناورات العسكرية (بين 26-28 أغسطس) مع قبرص الرومية، واليونان وإيطاليا، وبقاؤها هناك بشكل مؤقت أو دائم، يتعارض مع اتفاقيات عام 1960".

وتابع: "فرنسا التي ليست ضامنا لجزيرة قبرص، بهذا التصرف، تشجع الثنائي الرومي اليوناني المسؤول عن التوترات القائمة في شرق المتوسط، على تصعيد التوتر بشكل خطير".

وأكد المتحدث: "مجددا نذكر أن أية محاولة تسعى لإقصاء تركيا والقبارصة الأتراك خارج شرق المتوسط سيكون مصيرها الخسارة".

المصدر: الأناضول