سيئول تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بكورونا مع ظهور مفاجئ لإصابات جماعية

أظهرت البيانات أن حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية التي تم تحديدها في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول وصلت إلى مستوى قياسي.

وقالت بارك يو مي، مديرة الخدمات للصحة العامة في المدينة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "من أجل تخفيف الانتشار، من المهم تتبع مسارات المرضى الذين لم يتم تحديدهم بعد بسرعة، ونحن نخطط لإعطاء الأولوية لتوسيع فريق العمل للدراسة الوبائية وحظر المصادر المعدية".

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وحول المخاوف من إمكانية انتشار العدوى الجماعية في مبنى جورو السكني عبر الأنابيب والصرف الصحي، قالت بارك إن السلطات الصحية تحاول تحديد مسار العدوى بدقة.

وأضافت، "البعض أثار (احتمالية انتشار الفيروس) عبر الأنابيب أو الصرف أو حتى المصعد، سننظر في الحالة مع مراعاة كل الاحتمالات".

وبلغ عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها يوم الأربعاء 154 حالة، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 151 حالة في 18 أغسطس، وفقا لبيانات المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC).

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة بشكل حاد بعد الإصابات المتعلقة بالكنائس والتجمعات الجماهيرية في وسط سيئول في 15 أغسطس.

وجاءت الإصابات الأخيرة من تجمعات جديدة في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة.

كما تم تحديد إصابات جديدة في الكنائس في جميع أنحاء العاصمة، ومستشفى في الجناح الغربي من جانغ سيو ومؤسسة تعليمية رياضية في شمال سيئول، وفقا للبيانات.

المصدر: يونهاب