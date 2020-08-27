هيئة تحقيق مستقلة تبرئ 6 شرطيين من مقتل شابة سوداء في كندا

برأت هيئة مستقلة الأربعاء ستة شرطيين داهموا منزل شابة سوداء ألقت بنفسها من شرفة الشقة الواقعة في الطابق 24 من مبنى في مدينة تورونتو الكندية.

وقالت الهيئة إن "مدير وحدة التحقيقات الخاصة جوزف مارتينو خلص بعدما درس ملف الأدلة، إلى أنه ليس هناك أي مبرر منطقي للاعتقاد بأن أيا من عناصر الشرطة المعنيين ارتكب مخالفة جنائية مرتبطة بموت كورشينسكي باركيه".

و"وحدة التحقيقات الخاصة" هي هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق في حوادث وقعت خلال وجود رجال الشرطة وأدت إلى وفاة أو إصابة بجروح خطيرة، أو تتعلق بمعلومات عن اعتداء جنسي.

وتوفيت ريجيس كورشينسكي باكيه (29 عاما) في 27 مايو بعدما سقطت من شرفة الشقة. ووقع الحادث خلال تدخل للشرطة التي اتصلت بها والدة الشابة بسبب خلاف عائلي. وذكرت وسائل الإعلام الكندية أن الشابة التي كانت تعاني من اضطرابات نفسية، أصيبت بحالة صرع.

وكان ستة شرطيين حاضرين في الشقة عندما سقطت، ما أدى إلى فتح تحقيق من قبل "وحدة التحقيقات الخاصة" لتحديد ملابسات الحادثة.

وذكرت عائلة الشابة أنها تشعر "بالاشمئزاز" من نتائج التحقيق ووعدت بمواصلة معركتها لكشف ملابسات القضية.

وقالت رينيه كورشينسكي شقيقة الشابة، في مؤتمر صحافي "يجب أن يتحمل الناس مسؤولية أفعالهم لكن هذا لا يحدث. إنها مشكلة، مشكلة كبيرة".

المصدر: أ ف ب