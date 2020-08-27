ناشطون: قوات الأمن تشتبك مع أهالي قرية في محافظة الأهواز جنوب غرب إيران

قال ناشطون في إيران إن قوات الأمن صدت أهالي قرية أبو الفضل التابعة لمحافظة الأهواز بإطلاق عيارات مطاطيةعليهم لاحتجاجهم على قرار بهدم مئات المنازل بالقرية.

ونشر الناشطون مقاطع فيديو، وقالوا إن قوات الأمن قامت بإطلاق عيارات مطاطية وغازات مسيلة للدموع على المواطنين لاحتجاجهم على قرار بهدم منازل 300 أسرة في القرية ادعت "مؤسسة المستضعفين" ملكيتها للأراضي التي أنشئت عليها البيوت.

وقال أحد المحتجين أمام مسجد القرية، إنه لا يحق للمؤسسة إصدار هكذا قرار بعد نحو ثلاثين عاما من بناء الأهالي منازلهم وتكوين أسرهم وخاصة في هذا التوقيت مع اشتداد حرارة الصيف وتفشي كورونا.

وبحسب النشطاء تم إصابة واعتقال العشرات من أهالي القرية.

ويديوي٣) شليك گاز اشك آور عليه اهالى روستا در پو اعتراض به تخريب خانه ها pic.twitter.com/9OEjBRHLqz — Ahwaz Human Rights Org (@AhwazAhro) August 26, 2020

المصدر: RT