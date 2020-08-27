العدل الأمريكية: أرسلنا 200 عنصر أمني لوقف الاضطرابات في ويسكونسين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إرسال أكثر من 200 عنصر من أجهزة الأمن الفدرالية إلى مدينة كينوشا بولاية ويسكونسين الأمريكية للتعامل مع الاضطرابات المستمرة في المدينة منذ أيام.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، يوم الأربعاء، أنه تم نشر أكثر من 200 عنصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) وغيرهما من الهيئات الأمنية "للتعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات".

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وأضافت أنه سيتم إرسال المزيد من عناصر الأمن الفدرالي إلى المدينة في حال الضرورة.

وكان دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه سيرسل القوات الأمنية الفدرالية "لاستعادة النظام" في مدينة كينوشا التي تشهد احتجاجات وأعمال شغب في أعقاب إصابة المواطن الأسمر جيكوب بليك برصاص الشرطة يوم الأحد الماضي.

المصدر: رويترز