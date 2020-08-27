الولايات المتحدة.. إعدام أمريكي من السكان الأصليين رغم دعوات قبلية للرأفة به

نفذت السلطات الأمريكية حكم الإعدام بحق ليزموند ميتشل، المنحدر من سكان أمريكا الأصليين، رغم دعوات قبلية بتدخل الرئيس دونالد ترامب لتخفيف الحكم عليه و"عدم انتهاك السيادة القبلية".

وميتشل (38 سنة) هو الأمريكي الوحيد من السكان الأصليين الذين كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، وقد أدين بقتل سيدة وحفيدتها سنة 2001.

وتم الإعلان عن وفاة ميتشل بالحقنة القاتلة على الساعة 6:29 صباحا يوم الأربعاء بولاية إنديانا.

وقال قادة قبليون إن إعدام ميتشل "أضاف فصلا جديدا من التاريخ الطويل للظلم الذي يتعرض له سكان أمريكا الأصليون".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية