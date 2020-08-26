من جنيف إلى أنقرة.. مباحثات تركية أمريكية حول الملف السوري

بحث نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، يوم الأربعاء، مع مبعوث واشنطن إلى سوريا جيمس جيفري، قضايا العملية السياسية في سوريا، ودعم أعمال اللجنة الدستورية.

وقالت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن أونال التقى جيفري في مدينة جنيف السويسرية، التي يجري فيها لقاءات في إطار الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

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وأوضحت أن الجانبين بحثا خلال اللقاء قضايا العملية السياسية ودعم أعمال اللجنة الدستورية، والأوضاع في إدلب، والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وتم أيضا تأكيد وجهات نظر تركيا حول آخر التطورات شرق الفرات، والمحادثات بين "قوات سوريا الديمقراطية" و"المجلس الوطني الكردي السوري"، والصفقة النفطية بين الولايات المتحدة والتشكيلات الكردية.

وفي السياق ذاته، وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء، لإجراء مباحثات رسمية مع مسؤولين بالبلاد.

وقال جيفري لدى وصوله في تصريحات للصحفيين، إنه قدم من جنيف وإن هناك "تطورات مثيرة" فيما يتعلق بالملف السوري.

واعتبر جيفري أن اجتماع الجولة الثالثة للجنة مناقشة الدستور السوري، المقامة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، كان بداية إيجابية.

وأشار أن أعضاء اللجنة ينتظرون نتائج فحوصات كورونا، معربا عن تفاؤله بأن اللجنة الدستورية ستواصل طريقها في المسار السياسي، وستمضي قدما لتحقيق نتائج إيجابية.

المصدر: الأناضول