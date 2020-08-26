الخارجية التركية: هبوط طائرات عسكرية فرنسية في قبرص بحجة إجراء مناورات مخالف لمعاهدة 1960

اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن هبوط طائرات عسكرية فرنسية في جمهورية قبرص بحجة إجراء مناورات، مخالف لمعاهدة 1960.

وأفادت الخارجية التركية بأن فرنسا بهذه الخطوة تشجع بشكل خطير اليونان المسؤولة عن التوتر شرق المتوسط، على تصعيد التوتر أكثر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوةم، إجراء تدريبات بحرية شرق البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، إن القوات البحرية التركية واصلت تدريباتها مع قوات حليفة.

وأوضحت أن فرقاطة "بربروس ت. ج. غ (TCG Barbaros)"، وكورفيت "برغازادا ت. ج. غ (TCG Burgazada )" التركيتين، والمدمرة الأمريكية "وينستون تشرشل (USS Winston S. Churchill )"، نفذت تدريبات شرق المتوسط.

Turkish Navy continues maritime trainings with Allied navies. Turkish frigate TCG BARBAROS and TCG BURGAZADA corvette have conducted maritime trainings with American destroyer USS WINSTON S. CHURCHILL at Eastern Mediterranean on 26 August 2020. https://t.co/dZ4QBWniD1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2020

المصدر: وكالات