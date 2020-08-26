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الخارجية التركية: هبوط طائرات عسكرية فرنسية في قبرص بحجة إجراء مناورات مخالف لمعاهدة 1960

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الخارجية التركية: هبوط طائرات عسكرية فرنسية في قبرص بحجة إجراء مناورات مخالف لمعاهدة 1960
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اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن هبوط طائرات عسكرية فرنسية في جمهورية قبرص بحجة إجراء مناورات، مخالف لمعاهدة 1960.

وأفادت الخارجية التركية بأن فرنسا بهذه الخطوة تشجع بشكل خطير اليونان المسؤولة عن التوتر شرق المتوسط، على تصعيد التوتر أكثر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوةم، إجراء تدريبات بحرية شرق البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، إن القوات البحرية التركية واصلت تدريباتها مع قوات حليفة.

وأوضحت أن فرقاطة "بربروس ت. ج. غ (TCG Barbaros)"، وكورفيت "برغازادا ت. ج. غ (TCG Burgazada )" التركيتين، والمدمرة الأمريكية "وينستون تشرشل (USS Winston S. Churchill )"، نفذت تدريبات شرق المتوسط.

المصدر: وكالات

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