بوريل يصف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو بـ"الحيوي"

أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أهمية التعاون بين التكتل وحلف الناتو.

وكتب بوريل في تغريدة نشرها عقب اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حضره الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: "أشكر ينس ستولتنبرغ لمشاركته مع وزراء دفاع الاتحاد اليوم. إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو لا يزال حيويا".

وأضاف أنه أجرى أيضا لقاء ثنائيا مع ستولتنبرغ بحثا فيه الأوضاع في بيلاروس وشرق المتوسط وليبيا وأفغانستان والعراق.

I thank @jensstoltenberg for his presence with EU defence ministers today. EU-@NATO cooperation remains crucial. In our bilateral meeting we also discussed the situation in Belarus, in the Eastern Mediterranean, Libya and @EUNAVFOR_MED but also Afghanistan and Iraq pic.twitter.com/pMKd5ruTaP — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 26, 2020

وكان مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي قال إن وزراء دفاع التكتل سيعقدون جلستين في إطار الاجتماع، تتمحور الأولى حول مسألة التفاعل العملي بين الاتحاد والناتو والأمم المتحدة، بينما ستناقش الجلسة الثانية "البوصلة الاستراتيجية" لبروكسل، ويقوم فيها الحضور بتحليل التهديدات الأمنية على الاتحاد بناء على البيانات المقدمة من أجهزة المخابرات العسكرية والمدنية في الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد.

المصدر: RT + وكالات