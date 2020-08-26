بيلاروس.. توقيف نحو 20 محتجا في مركز مينسك

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن الشرطة في بيلاروس أوقفت نحو 20 محتجا تجمعوا في وسط العاصمة مينسك، اليوم الأربعاء.

وكان عدد المحتجين أمام مقر الحكومة في ساحة الاستقلال بوسط مينسك أقل الأربعاء، بالمقارنة مع الأيام السابقة، حيث تجمع عدة مئات من المتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تظاهر الآلاف إلى عشرات الآلاف في الأيام الماضية.

وبدأت الشرطة في المساء بتطويق المنطقة تحضيرا لتفريق المتظاهرين. وانسحب جزء من المحتجين من الساحة مع بدء تحركات الشرطة.

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وأوقفت الشرطة نحو 20 شخصا، دون أن توقف النساء. كما لم ترد أي معلومات عن استخدام الهراوات أو الغاز المسيل للدموع أو القنابل الصوتية من قبل الشرطة.

كما أغلقت الشرطة جزئيا، الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة الاستقلال.

وأشارت "نوفوستي" إلى تقطع الاتصال الخلوي في وسط مينسك مساء الأربعاء.

يذكر أن الاحتجاجات في بيلاروس مستمرة منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت يوم 9 أغسطس الجاري.

المصدر: نوفوستي