الاحتباس الحراري يهدد 60% من الجرف الجليدي في أنتاركتيكا بالانهيار

أكدت دراسة جديدة أن 60% من الجرف الجليدي العائم في القارة القطبية الجنوبية في خطر الانهيار، بسبب تسارع ذوبان الجليد نتيجة الاحتباس الحراري ما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر.

وحذرت الدراسة التي أجراها فريق علمي من معهد الأرض في جامعة كولومبيا الأمريكية ونشرتها مجلة "ناتشر"، من خطورة انكسار ثم انهيار الجرف الجليدي الذي يمثل امتدادا عائما للغطاء الجليدي في أنتاركتيكا ويساعد على إبطاء تدفق الجليد إلى المحيط.

وأكدت الدراسة أن أجزاء واسعة من الجرف الجليدي مهددة بالانكسار داخليا بسبب تسلل المياه الذائبة إلى الصدوع والشقوق في الجليد، ما يؤدي إلى توسعها وانهيار الجرف الجليدي في نهاية المطاف.

وحسب العلماء، فإن هذه العملية يمكن أن تسرع من فقدان الجليد في القطب الجنوبي أكثر مما توقعته بعض النماذج المناخية سابقا والتي لم تخذ في الحسبان عامل "الانكسار المائي" للجرف، وذلك بسبب ازدياد درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم.

المصدر: "ذي غارديان"