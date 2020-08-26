مسؤول: مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي سيستقيل بسبب انتهاك قيود كورونا

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوض التجاري للتكتل فيل هوغان سيستقيل في وقت لاحق يوم الأربعاء بسبب انتهاكات مزعومة لإرشادات "كوفيد-19" خلال رحلته الأخيرة إلى وطنه إيرلندا.

وحضر هوغان عشاء غولف الأسبوع الماضي أثار غضب الجمهور الإيرلندي وأدى إلى استقالة وزير أيرلندي وتأديب العديد من المشرعين.

وكان المفوض التجاري قد أصر يوم الثلاثاء على التزامه بجميع القواعد خلال الرحلة.

وقال رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن اليوم، إن المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فيل هوغان، الذي يتعرض لانتقادات حاليا، قدم "روايات مختلفة" لتفسير حضوره حفل عشاء تجاهل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف مارتن للصحفيين لدى سؤاله حول موضوع هوغان، في ظل تزايد الدعوات له بالاستقالة من منصبه بالاتحاد الأوروبي: "أحد التحديات الكبرى هنا والصعوبات، هي الروايات المختلفة حول تحركات المفوض".

وتابع: "فيما يتعلق بطريقة التعامل مع هذا الأمر، وفي ظل الرد المتأخر والمتردد.. نحن لسنا واثقين بشأن كيفية خرقه لقواعد السلامة العامة"، مشيدا بعمل هوغان كمفوض أوروبي، وسابقا في مناصب بالحكومة الإيرلندية.

وكان هوغان قد قدم الثلاثاء تقريرا كاملا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، بشأن تحركاته قبل حضور حفل العشاء.

المصدر: وكالات