إعصار "لورا" يشتد قوة مهددا السواحل الأمريكية

أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار "لورا" اشتد واصبح من الدرجة الرابعة وقبل الأخيرة على مقياس سافير-سيمبسون، متوقعا أن يجتاح البلاد قبالة سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

وفقا للمركز، فقد بلغت سرعة رياح الإعصار 61 كم في الساعة، لكنها لا تزال في ارتفاع، مضيفا أن "لورا" يتحرك حاليا في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 7.2 متر في الثانية.

وحذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من خطورة "الأمواج العاتية الكارثية والرياح القوية والفيضانات" التي ستصاحب الإعصار لدى بلوغه سواحل تكساس ولويزيانا اليوم الأربعاء.

ويتوقع أن يفقد الإعصار معظم قوته بعد أن تضرب الأمطار الغزيرة الناجمة عنه اليابسة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن "لورا" قد يلحق "أضرارا كارثية محتملة" بالمناطق المهددة، فيما ألزمت سلطات تكساس ولويزيانا الأهالي بالإجلاء بسبب اقتراب الإعصار.

المصدر: تاس