ألمانيا تصدر تحذيرا من السفر إلى أندورا وجبل طارق

أصدرت السلطات الألمانية تحذيرا من السفر إلى أندورا وجبل طارق، إثر تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هناك.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تحذر أيضا من السفر السياحي غير الضروري إلى إقليمي سان مارتن وغوادالوب التابعين لفرنسا وأقاليم أخرى ما وراء البحار تابعة لهولندا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا ليست أمرا مؤكدا، وأن السلطات الطبية بات لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية.

المصدر: وكالات