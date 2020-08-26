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اسكتلندا.. العثور على جثة لاجئة إفريقية ميتة في غرفتها وبجانبها رضيعها في حالة صحية صعبة (صورة)

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اسكتلندا.. العثور على جثة لاجئة إفريقية ميتة في غرفتها وبجانبها رضيعها في حالة صحية صعبة (صورة)
Reuters
اسكتلندا.. العثور على جثة لاجئة إفريقية ميتة في غرفتها وبجانبها رضيعها في حالة صحية صعبة
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أفاد مراسل RT يوم الأربعاء، بأن الشرطة في اسكتلندا عثرت على جثة لاجئة إفريقية ميتة في غرفتها وبجانبها رضيعها في حالة صحية صعبة بسبب الجوع.

وأضاف المراسل أن اللاجئة يبدو أنها توفيت منذ فترة. 

وقال إن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن طالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة.

وأشار المراسل إلى أن الحادثة أثارت جدلا حول حقيقة اللجوء واللاجئين في بريطانيا.

المصدر: RT

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