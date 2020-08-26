اسكتلندا.. العثور على جثة لاجئة إفريقية ميتة في غرفتها وبجانبها رضيعها في حالة صحية صعبة (صورة)

أفاد مراسل RT يوم الأربعاء، بأن الشرطة في اسكتلندا عثرت على جثة لاجئة إفريقية ميتة في غرفتها وبجانبها رضيعها في حالة صحية صعبة بسبب الجوع.

وأضاف المراسل أن اللاجئة يبدو أنها توفيت منذ فترة.

وقال إن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن طالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة.

وأشار المراسل إلى أن الحادثة أثارت جدلا حول حقيقة اللجوء واللاجئين في بريطانيا.

Refugees don't starve to death in Uganda, but this Ugandan refugee starved to death in Scotland! Heartbreaking! https://t.co/nAHCiRiIux — Ntungwerisho (@Colman_Nt) August 26, 2020

المصدر: RT