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رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد المنطقة الشمالية والجيش ينشر فيديو للمنطقة التي نفذت فيها العملية

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رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد المنطقة الشمالية والجيش ينشر فيديو للمنطقة التي نفذت فيها العملية
Reuters
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
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تفقد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، يوم الأربعاء، المنطقة الشمالية العسكرية في أعقاب إطلاق نار على الحدود مع لبنان.

وخلال الزيارة استمع كوخافي إلى استعراض عملياتي من القادة وأجرى تقييما للوضع لبحث التطورات الأخيرة في الجبهة الشمالية والاستعداد لسيناريوهات محتملة.

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وأثنى رئيس الأركان على "القدرات العملياتية والاستخبارية للقوات في الميدان ومستوى جهوزيتها".

وأكد أن "الجيش سيواصل الحفاظ على حالة استعداد كبيرة لضمان أمن السكان وسيادة دولة إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله باطلاق النار على قواتنا"، مضيفا أن إسرائيل "سترد بقوة على أي اعتداء كان".

وقال إن "حزب الله يعرض الدولة اللبنانية إلى الخطر مرة أخرى بسبب عدوانتيه، وأنصحه بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة".

المصدر: RT

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