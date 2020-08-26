الولايات المتحدة.. تفكيك شبكة دولية لقرصنة الأفلام

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة دولية لقرصنة الأفلام والبرامج التلفزيونية، يُعتقد أنها ألحقت خسائر بملايين الدولارات لاستوديوهات الأفلام.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات أوقفت 3 أشخاص لتورطهم مع مجموعة Sparks، وهي شبكة قرصنة دولية شاركت في توزيع الأفلام على الإنترنت بطرق غير قانونية.

ويتعلق الأمر بعمر أهمان (39 سنة)، وجورج بريدي (50 سنة)، وجوناثان كوريا (36 سنة)، الذين وزعوا أفلاما وبرامج على الإنترنت قبل مواعيد نشرها.

وقالت النائبة الأمريكية العامة بالإنابة، أودري ستراوس، إن المتهمين "كانوا أعضاء في شبكة قرصنة دولية معقدة ومنتشرة على نطاق واسع"، مضيفة أن "المجموعة تحايلت على حماية حقوق الطبع والنشر في كل فيلم تقريبا أصدرته استوديوهات الإنتاج الكبرى".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية