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إسبانيا تسجل نحو 3600 إصابة بفيروس كورونا

أخبار العالم

إسبانيا تسجل نحو 3600 إصابة بفيروس كورونا
Reuters Susana Vera
مواطن إسباني يمسك علم بلاده في مدريد.
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نحو 3600 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بينما تواجه البلاد ذروة جديدة للتفشي.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 3594 حالة ليصل المجموع العام إلى 419849 إصابة.

وتشهد إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، التي تجاوزت مؤخرا مستوى 8000، وبلغ هذا العدد أمس الثلاثاء نحو 4000.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 7 حالات، ووصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28971.

وسبق أن واجهت إسبانيا ارتفاعات حادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن ألغت السلطات نظام العزل الصحي العام الذي استمر 3 أشهر، إلا أن وتيرة زيادة الوفيات كانت أقل بكثير مما بلغته في فترة ذروة التفشي أواخر مارس.

المصدر: "رويترز" + وكالات 

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