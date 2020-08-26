اليونان تعتزم توسيع مياهها الإقليمية من ناحية الغرب

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم مد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلا.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني المحافظ أن مشروع قانون يخص هذا الأمر سيُقدم إلى البرلمان قريبا جدا.

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وقال للنواب خلال نقاش بشأن ما إذا كان البرلمان سيوافق على اتفاق تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بشأن ترسم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا: "ستوسع اليونان مياهها الإقليمية الغربية من 6 أميال إلى 12 ميلا بحريا".

ووقع البلدان على اتفاقية الحدود البحرية بينهما في يونيو الماضي، وهو اتفاق يؤسس منطقة اقتصادية خالصة بينهما ويحل مشاكل عالقة منذ فترة طويلة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

ويناقش البرلمان اليوناني أيضا اتفاقا بحريا منفصلا مع مصر، ومن المتوقع أن يصوت النواب على الاتفاقين غدا الخميس.

وتحذر تركيا من أن تحركا مماثلا من قبل أثينا على الطرف الآخر لليونان، أي ناحية الشرق، سيعتبر "ذريعة حرب". والبلدان على خلاف يتعلق بالمدى الذي يصل إليه الجرف القاري لكل منهما وحدودهما البحرية.

المصدر: رويترز