الرئيس الإيراني: طهران مستعدة كما في السابق للتعاون مع الوكالة الدولية في إطار اتفاق الضمانات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، أن طهران مستعدة كما في السابق للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات.

وأوضح روحاني أن للوكالة الدولية مسؤولية عامة في الاتفاق النووي، مشددا على أنه على الوكالة أن توضح للعالم ضرورة الحفاظ عليه من الناحية الفنية.

وأوضح الرئيس الإيراني خلال استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه يؤكد على أهمية استقلال ومهنية وحيادية الوكالة الدولية في التعاون مع طهران.

وأشار روحاني إلى أن الاتفاق النووي مهم للغاية لإيران ومجموعة 5 + 1، وقد جلبت السلام إلى المنطقة بأسرها والعالم.

وبخصوص انسحاب واشنطن من الاتفاق، صرح الرئيس الإيراني بأنه بعد عامين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أدرك الأمريكيون اليوم حجم الخطأ الذي ارتكبوه.

وأضاف أنه على الولايات المتحدة أن تدرك أن زمن الأحادية قد ولى وانتهى.

وأشار روحاني إلى أنه في الوقت الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تدمير الاتفاق، النووي تعمل إيران والمجتمع الدولي لأجل الحفاظ عليه.

المصدر: RT