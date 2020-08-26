إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى موقعين نوويين

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن طهران سمحت بدخول مراقيبن إلى موقعين حددتهما الوكالة في وقت سابق، للتأكد من أنشطة إيران النووية.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر ‎صالحي، في بيان مشترك، إن "إيران تتيح طواعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة".

وأضاف البيان أن الاتفاق سيسمح للمراقبين بدخول الموقعين للتأكد من أنشطة إيران النووية.

وطالب غروسي، أمس الثلاثاء إيران بـ"مزيد من الشفافية" لإنهاء بعض القضايا المتعلقة بتفتيش منشأتين نوويتين مشبوهتين.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع صالحي، بعد وصوله إلى طهران أمس الثلاثاء: "هناك سلسلة من القضايا التي يجب حسمها، وتتطلب مزيدا من الشفافية".

المصدر: المصدر: وكالات