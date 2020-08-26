قبرص الشمالية تندد بالمناورات العسكرية المشتركة قبالة سواحلها

ندد رئيس وزراء جمهورية قبرص الشمالية (غير معترف بها دوليا)، أرسين تتار، بالمناورات العسكرية المشتركة بين إدارة قبرص، واليونان، وفرنسا وإيطاليا، قبالة سواحل الجزيرة القبرصية.

ووصف تتار المناورات الرباعية المزمع إجراؤها في الفترة بين 26 – 28 أغسطس الجاري، بأنها "خاطئة ومخالفة للقانون الدولي".

وأشار تتار إلى امتلاك جمهوريته وتركيا شريطا ساحليا على البحر المتوسط، مبينا أنه من غير الممكن للأطراف، التي لها أنشطة في المنطقة، تجاهل هذه الحقيقة.

وفي سياق متواصل، قال تتار إن بعض بلدان الاتحاد الأوروبي، تتعاون فيما بينهما من أجل إضعاف تركيا في النزاع القائم شرقي البحر المتوسط، وتقاسم الثروات هناك.

وتابع: "لقد تم اتخاذ خطوات من هذا القبيل، بقيادة الثنائي قبرص الرومية واليونان".

المصدر: الأناضول