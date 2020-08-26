لأول مرة.. مستشفيات بكين خالية تماما من المصابين بالفيروس التاجي

أعلنت لجنة الشؤون الصحية في بكين أن آخر شخصين مصابين بالفيروس التاجي خرجا من المستشفى بالعاصمة، وللمرة الأولى منذ بداية الوباء، لم يبق أي مريض في المؤسسات الطبية بالمدينة.

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وكانت قد سُجلت في بكين طوال فترة انتشار الفيروس 935 حالة إصابة، منها 335 حالة خلال تفشي حدث في يونيو الماضي في سوق "سينفادي" للبيع بالجملة.

وتسري في المدينة إجراءات مخففة لمكافحة الوباء، حيث ارتداء القناع في الشارع اختياري، لكن يصبح إرتدائه إلزاميا في وسائل النقل العام والمتاجر ودور السينما والهيئات الحكومية وغيرها من الأماكن المزدحمة.

وتقول الإحصاءات الرسمية، أن ما نسبته 94.13% من حالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي في البر الصينى عولجت وتعافت.

ومنذ ديسمبر 2019 تجاوز عدد المصابين في عموم الصين 84.9 ألف شخص. كما تم اكتشاف 108 حالات إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.

ولم يتم تسجل وفيات في البلاد منذ 15 أبريل (باستثناء الحالات التي تمت إضافتها مرة واحدة نتيجة إدخال تعديلات)، وبلغ مؤشر الوفيات 5.45% (توفي أكثر من 4.6 ألف شخص).

ويوجد في المؤسسات الطبية الصينية المحلية 347 مريضا بالفيروس التاجي (54 منهم تعافوا خلال الأيام الماضية)، وسبعة أشخاص فقط يتطور المرض لديهم بشكل حاد.

المصدر: نوفوستي