أوكرانيا تستعد لإغلاق حدودها أمام الأجانب حتى نهاية سبتمبر المقبل

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، إن الحكومة الأوكرانية ستغلق حدودها أمام الأجانب حتى نهاية شهر سبتمبر بسبب فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإجراء "يتعلق بمستوى المرض، ويجب علينا حماية مواطنينا وإظهار المسؤولية لشركائنا الأجانب".

وسيتم السماح بدخول أوكرانيا فقط للأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة أو أعضاء في البعثات الدولية أو الإنسانية.

وبحسب آخر البيانات، سجلت أوكرانيا إصابة نحو 110 آلاف شخص بفيروس كورونا، وتوفي منهم 2354 مريضا.

المصدر: نوفوستي