الناتو يدعو إلى انتخابات نزيهة في بيلاروس وينفي أي حشد عسكري

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء، إن أي محاولة من جانب الحكومة البيلاروسية لاستخدام التحالف الغربي بمثابة حجة لقمع الاحتجاجات هناك هي "خاطئة وغير مبررة".

وأضاف الأمين العام للحلف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "لا يوجد حشد عسكري للناتو في المنطقة، لذا فإن أي محاولة من جانب النظام في بيلاروس لاستخدام الناتو كذريعة أو حجة لقمع المتظاهرين هي محاولة خاطئة تماما وغير مبررة".

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كما دعا ستولتنبرغ إلى انتخابات حرة ونزيهة في بيلاروس بعد انتخابات 9 أغسطس التي قال معارضو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنها "مزورة".

وكان لوكاشينكو، قد صرح مؤخرا في لقاء مع نواب المجلس الإقليمي لمدينة غرودنو، بأن حلف الناتو يدفع بقواته إلى الحدود مع الجمهورية.

ووفقا له، يحاول الخصوم، "كسر" و"ترهيب" بيلاروس من الداخل، وكذلك ممارسة التهديد العلني "من الجانب الآخر على الحدود".

المصدر: رويترز