مقاتلة روسية تعترض طائرة نرويجية قرب الحدود فوق بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة من نوع "ميغ-31" اعترضت طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية بالقرب من الحدود الروسية في بحر بارنتس.

وقال المركز القومي لإدارة الدفاع، في بيان، إن أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود روسيا، مضيفا أنه من أجل تحديد هوية الهدف الجوي ومنع انتهاكه الحدود قامت مقاتلة من طراز "ميغ -31" تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية في الشمال، باعتراضه.

وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف من مسافة آمنة واتضح أنها طائرة تابعة لسلاح الجو النرويجي.

المصدر: نوفوستي