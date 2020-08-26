 
مباشر

تدريبات عسكرية مشتركة لأربع دول أوروبية في شرق المتوسط

أخبار العالم

تدريبات عسكرية مشتركة لأربع دول أوروبية في شرق المتوسط
صورة تعبيرية أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olpu

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص ستجري تدريبات عسكرية من الأربعاء إلى الجمعة بجنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط، حيث تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة مؤخرا.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: القوات التركية تجري تدريبات عسكرية مسلحة جنوب جزيرة كريت اليونانية
وسائل إعلام: القوات التركية تجري تدريبات عسكرية مسلحة جنوب جزيرة كريت اليونانية

وقالت الوزارة في بيان: إن "قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط، في إطار مبادرة التعاون الرباعية (اس كيو ايه دي)".

وأشارت المصادر إلى أن هذه التدريبات ستجرى بين 26 و28 أغسطس في جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.

وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة توترا شديدا بين انقرة واثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا