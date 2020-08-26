تدريبات عسكرية مشتركة لأربع دول أوروبية في شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص ستجري تدريبات عسكرية من الأربعاء إلى الجمعة بجنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط، حيث تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة مؤخرا.

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وقالت الوزارة في بيان: إن "قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط، في إطار مبادرة التعاون الرباعية (اس كيو ايه دي)".

وأشارت المصادر إلى أن هذه التدريبات ستجرى بين 26 و28 أغسطس في جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.

وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة توترا شديدا بين انقرة واثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية.

المصدر: أ ف ب