نتنياهو ينصح "حزب الله" بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله باطلاق النار على قواتنا".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "سترد بقوة على أي اعتداء كان".

وقال إن "حزب الله يعرض الدولة اللبنانية إلى الخطر مرة أخرى بسبب عدوانتيه، وأنصحه بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة".

هذا وأجرى نتنياهو على مدار الليلة الماضية مشاورات مع كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ومسؤولين آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه جرى إطلاق النار على موقع تابع له بالقرب من الحدود مع لبنان، دون وقوع إصابات.

المصدر: RT