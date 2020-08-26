تحذير جمهوري من "عواقب وخيمة" لانتخاب بايدين رئيسا للولايات المتحدة

نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن السيناتور الجمهوري، راند بول، ثقته بأن انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، سيجر البلاد إلى حروب عديدة.

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وقال بهذا الشأن السيناتور الجمهوري في مؤتمر الحزب: "جو بايدن يدعو باستمرار إلى حروب جديدة. لقد صوت لصالح قرار الحرب في العراق، الذي وصفه دونالد ترامب منذ فترة طويلة بأنه أسوأ خطأ جيوسياسي لجيلنا. أخشى أن يختار بايدن الحرب مرة أخرى. لقد دعم الحروب في صربيا وسوريا وليبيا. جو بايدن سيواصل إراقة دمائنا وإنفاق أموالنا".

وعلى النقيض من المرشح الديمقراطي (جو بايدن)، ضرب راند بول مثلا بسيد البيت الأبيص الحالي الجمهوري، دونالد ترامب، الذي قال إنه "يسعى إلى إنهاء النزاعات المسلحة، عوضا عن بدء نزاعات جديدة".

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وقال السيناتور الجمهوري في السياق ذاته: "أنا أؤيد دونالد ترامب لأنه مقتنع مثلي، بأن أمريكا القوية لا يمكنها خوض حروب لا نهاية لها".

وكان الجمهوريون قد رشحوا في قت سابق الرئيس ترامب رسميا لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في 3 نوفمبر، وحصل الرئيس الأمريكي الحالي على 1276 من أصوات المندوبين الجمهوريين.

المصدر: نوفوستي