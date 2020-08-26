وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة مبطنة من خلال صورة فضائية لتدمر السورية
نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، صورة فضائية لمدينة تدمر السورية، التقطها القمر العسكري الإسرائيلي المخصص للرصد، وأكد تعزيز القدرات التكنولوجية لبلاده في مواجهة "التحديات".
ولفت غانتس على حسابه في "تويتر" إلى أن القمر الصناعي الإسرائيلي "إفق 16" التقط صورة فضائية لتدمر الأثرية في سوريا، وتابع قائلا: "وسنواصل تعزيز تفوقنا التكنولوجي بوصفه جزءا لا يتجزأ من التصدي للتحديات التي تواجه دولة إسرائيل".
אופק 16 בפעולה.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 25, 2020
בתמונה: תדמור, סוריה.
נמשיך לקדם את היתרון הטכנולוגי שלנו, כחלק בלתי נפרד מהתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל. pic.twitter.com/2xBRMOQQ0G
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد نشرت في وقت سابق أولى صور قمر الرصد والمراقبة "أفق 16"، بعد مرور نحو شهر من إطلاقه.
وتركزت الصور على ثلاثة مواقع تاريخية في سوريا هي موقع تدمر للتراث العالمي، والآثار القديمة، والمسرح الروماني الشهير.
ويبدو، من سياق التعليق، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أراد أن يبعث ضمنيا من خلال الصورة الفضائية لمدينة تدمر برسالة إلى السلطات السورية وإيران، فحواها أن عيون تل أبيب، من خلال قمر التجسس "أفق 16"، تراقب كل كبيرة وصغيرة على الأراضي السورية.
المصدر: تويتر + RT