روحاني: الولايات المتحدة باتت تتعرض لهزيمة يومية في مجلس الأمن الدولي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة باتت تتعرض لهزيمة يومية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف روحاني في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "هزائم أمريكا المتوالية في مجلس الأمن الدولي ناجمة عن مقاومة الأمة الإيرانية".

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وتابع قائلا: "صمود الشعب الإيراني والدبلوماسيين الايرانيين جعل الولايات المتحدة تمنى بهزيمة في مجلس الأمن.. العدو كان يريد انهيار النظام في إيران، لكنه لم يفلح"، مؤكدا أن إيران "لم تستلم أمام الأعداء"، على الرغم من الضغوط الأمريكية وتحمل الصعاب.

وكان الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاخ جاني، أعلن مساء الأربعاء عدم إمكانية تمرير مبادرة الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وعارضت 13 دولة عضو في مجلس الأمن، من أصل 15، بينها روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا، المبادرة الأمريكية الخاصة بإعادة العقوبات الأممية على إيران، بينما أيدتها فقط الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان.

المصدر: RT