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المكسيك.. 650 حالة وفاة و4916 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المكسيك.. 650 حالة وفاة و4916 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في المكسيك
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واصل فيروس كورونا المستجد في المكسيك زحفه خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل ارتفاع جديد في حصيلة الوفيات والإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر الاثنين، عن تسجيل 650 حالة وفاة و4916 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

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ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 568621 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 61450 حالة وفاة.

وصرح مسؤولون حكوميون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: وكالات

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