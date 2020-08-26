أستراليا.. ولاية فكتوريا تسجل 24 وفاة و149 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات فكتوريا الأسترالية عن تسجيل 24 وفاة جديدة و149 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وكانت مدينة ملبورن، عاصمة الولاية، أصبحت بؤرة تفشي الفيروس، لكن الحالات الجديدة انخفضت في الأيام الأخيرة بفضل إجراءات عزل دامت لستة أسابيع بهدف الحد من انتشار الوباء.

يذكر أن حصيلة الفيروس يوم الثلاثاء كانت 8 وفيات و148 إصابة، بينما سجلت الاثنين 15 حالة وفاة و116 إصابة جديدة.

المصدر: وكالات