إسرائيل تكشف أول صور قمرها الصناعي "أوفيك 16" فوق المسرح الروماني في سوريا (صور)

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن الصور الأولى من قمر الرصد والمراقبة "أوفيك 16" وذلك بعد نحو شهر على إطلاقه.

وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع عبر صفحتها في "تويتر"، ثلاثة مواقع تاريخية في سوريا هي موقع تدمر للتراث العالمي، والآثار القديمة والمسرح الروماني الشهير.

وقالت الوزارة في بيان إن "أوفيك 16، الذي تم إطلاقه بنجاح إلى الفضاء الشهر الماضي، هو قمر صناعي استطلاعي يتمتع بقدرات متطورة".

وكانت الوزارة قد أطلقت بالتعاون مع شعبة الصناعات الجوية، الشهر المنصرم، قمرا اصطناعيا لأغراض الرصد من الفضاء الخارجي يحمل اسم "اوفيك 16" (أفق 16).

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالقدرات المتطورة للقمر الصناعي، حيث قالا إن "الوسائل التكنولوجية التي نطورها في وزارة الأمن جنبا إلى جنب مع صناعاتنا، أدوات فعالة وهامة في الحفاظ على أمن إسرائيل".

وأفاد موقع "i24" الإسرائيلي بأن الوزارة لم تقدم المزيد من التفاصيل، موضحة أن اختيار الوزارة للكشف عن الصور التي تم التقاطها مؤخرا حول سوريا يمكن أن يكون بمثابة "رسالة ضمنية" من قبل إسرائيل حول رصدها الأحداث التي تحدث في المنطقة والنشاط الإيراني داخلها.

Engineering teams of MoD & IAI are preparing the Ofek 16 satellite for operational use. For the 1st time, we are releasing images taken by the satellite in recent days. Taken over Syria, they show the ‘Tadmor’ world heritage site, ancient ruins and the renowned Roman theater. pic.twitter.com/VsbVdXzSFw — Ministry of Defense (@Israel_MOD) August 25, 2020

المصدر: الدفاع الإسرائيلية