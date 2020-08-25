تركيا.. زعيم حزب "الدواء" المعارض يصاب بفيروس كورونا

أعلن السياسي التركي المعارض، زعيم حزب "الدواء" علي باباجان عن إصابته بفيروس كورونا.

وذكر باباجان في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن نتائج فحصه للكشف عن "كوفيد-19" تأكدت إيجابيتها، لكنه بحالة صحية جيدة.

وأضاف باباجان أن الأطباء نصحوه بأن يبقى تحت العزل الصحي مع عائلته، مؤكدا أنه يواصل العمل من منزله.

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وتشهد تركيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تسجيل 1502 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، ما يعتبر أعلى حصيلة منذ منتصف يونيو الماضي.

وبشكل عام، سجلت تركيا أكثر من 261 ألف إصابة بفيروس كورونا و6193 حالة وفاة.

يذكر أن علي باباجان (53 عاما) كان وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد في وقت سابق. وانشق عن حزب "العدالة والتنمية" الموالي للرئيس رجب طيب أردوغان، مؤسسا حزبا جديدا، تحت اسم "حزب الديمقراطية والتقدم" أو "الدواء" (باللغة التركية Demokrasi ve Atılım Partisi، المختصر DEVA).

المصدر: رويترز