"لورا" تدفع السلطات الأمريكية لإجلاء مئات الآلاف من المواطنين

قررت السلطات الأمريكية إجراء عملية إجلاء جماعي إلزامي تشمل مئات الآلاف من المواطنين في ولايتي تكساس ولويزيانا بسبب اقتراب إعصار "لورا" من سواحل البلاد مندفعا من خليج المكسيك.

وينطبق القرار على أكثر من 380 ألف شخص يقطنون مدن بومونت وغالفستون وبورت آرثر الواقعة في تكساس، إضافة إلى الآلاف من السكان في المناطق المنخفضة بلويزيانا حيث قد تغمر موجات المد الناجمة عن الإعصار المناطق الساحلية تماما.

ودعت السلطات المواطنين الذين سيتم نقلهم إلى ملاجئ الطوارئ إلى وضع أغراضهم في حقيبة واحدة فقط لأخذها معهم، إضافة إلى ارتداء كمامات من أجل تقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد أعلنت السلطات حالة طوارئ في ولايتي لويزيانا وميسيسيبي استعدادا لوصول الإعصار.

وتوقع مختصون من المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اشتداد قوة "لورا" ليصبح إعصارا من الفئة الثالثة ستصاحبه رياح تبلغ سرعتها 185 كم في الساعة، قبل أن يصل سواحل البلاد مساء غد الأربعاء أو صباح الخميس.

وقبل تحولها نحو سواحل الولايات المتحدة مرت "لورا" بكوبا وهايتي والدومنيكان مخلفة ضحايا وإصابات ودمار.



المصدر: وكالات



