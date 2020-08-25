 
مباشر

باكستان تدعو "طالبان" لإطلاق الحوار مع الحكومة الأفغانية

أخبار العالم

باكستان تدعو
Reuters Ministry of Foreign Affairs
لقاء وزير الخارجية الباكستاني مع وفد "طالبان" في إسلام آباد يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ollk

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي حركة "طالبان" في أفغانستان إلى إطلاق الحوار مع الحكومة الأفغانية لإنهاء النزاع المستمر.

وقال الوزير الباكستاني في بيان له في أعقاب لقائه مع وفد "طالبان" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبد الغني برادر، اليوم الثلاثاء، إن "باكستان ترغب في أن ترى انطلاق الحوار الأفغاني - الأفغاني قريبا لضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

إقرأ المزيد
كابل: غني يبحث مع ممثل الناتو عملية السلام في أفغانستان
كابل: غني يبحث مع ممثل الناتو عملية السلام في أفغانستان

وأشار إلى أنه بحث مع وفد "طالبان" "الصعوبات" المتعلقة بعملية السلام و"حلولها الممكنة".

وحضر الاجتماع أيضا رئيس الاستخبارات الباكستانية، الجنرال فايز حميد.

يذكر أن عملية السلام الأفغانية تباطأت في الفترة الأخيرة على خلفية تعثر المحادثات حول تبادل الأسرى واستئناف الهجمات والعمليات القتالية بين "طالبان" وقوات الأمن الأفغانية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا