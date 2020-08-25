إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تقول إن أول رحلة طيران تجارية بين إسرائيل والإمارات الأسبوع المقبل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قالت إن أول رحلة طيران تجارية بين إسرائيل والإمارات ستنطلق في غضون الأسبوع المقبل.

من جهته أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بأن وفدا إسرائيليا رسميا سيتوجه إلى أبوظبي يوم الاثنين مع كبار مساعدي الرئيس ترامب لإجراء محادثات مع الإمارات.

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وقالت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية، إن الوفد سيتوجه مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي على متن طائرة إسرائيلية.

وأفادت بأن المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، سيشاركان في الوفد الذي يرأسه مئير بن شبات مستشار الأمن القومي لنتنياهو.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل تل أبيب.

وبعد توقيع هذا الاتفاق أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.

المصدر: وكالات